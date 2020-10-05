В Симферополе не хватает врачей для больных COVID-19

Доктор отметил, что сейчас около половины зараженных новой коронавирусной инфекцией проходят лечение в Симферополе Фото: Архив "КП"

В Симферополь продолжают прибывать дополнительные бригады «скорой помощи» с севера Крыма. Как сообщил директор Республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко в эфире радио «Спутник в Крыму», это связано с большим количеством заболевших COVID-19 и ОРВИ в крымской столице.

Доктор отметил, что сейчас около половины зараженных новой коронавирусной инфекцией проходят лечение в Симферополе. Также, по данным директора, сейчас резко возросло число больных гриппом.

- Летом наихудшие показатели наблюдались в Ялте и северных районах – Джанкой, Красноперекопск, Раздольное, Стерегущее. Сейчас стараемся перебросить на Симферополь с северных районов Крыма дополнительные бригады, потому что нагрузка запредельная, - отметил врач.

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