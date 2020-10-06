В Крыму за сутки COVID-19 заразилось 107 человек

В Крыму за сутки коронавирусом заразилось 107 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. 76 из общего количества зараженных самостоятельно обратились за медпомощью, почувствовав неладное. 17 нашли среди тех, кто ранее контактировал с больными COVID-19, еще 14 – при скрининге здорового населения.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 5170 случаев новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними. 4080 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 855 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

В Крыму с начала пандемии успешно побороли болезни 3068 человек, умерло – 70 человек. В лабораториях за сутки обследовали 1393 человека.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50