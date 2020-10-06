В Крыму продлили прямое авиасообщение между Симферополем и Краснодаром

Рейсы между городами будут выполнятся трижды в неделю. Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь

В Крыму впервые продолжат авиарейсы между Симферополем и Краснодаром в зимний период. Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта, полеты будет выполнять авиакомпания «Азимут».

Рейсы между городами будут выполнятся трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям, а время в пути займет около часа.

Авиакомпания «Азимут» также продолжит осуществлять прямые рейсы из Симферополя в Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. В Ставропольский край можно будет попасть трижды в неделю, а в столицу Ростовской области - каждый день.

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