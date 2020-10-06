Крымские сельзхозпроизводители собрали больше 80 тысяч тонн овощей

Фото: Архив "КП"

В Крыму собрали 70 тысяч тонн овощей из открытого грунта и еще 11 тысяч тонн – из теплиц.

Как сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, убрано 3619 гектаров. Овощи открытого грунта высаживали на территории 6,5 тысяч гектаров, из них на 2620 гектарах выращивают овощи фермеры и индивидуальные предприниматели.

По словам Рюмшина, предприятия Бахчисарайского, Белогорского, Красногвардейского и Симферопольского района собрали 10 617 тонн овощей. Больше всего было собрано томатов - 8155,6 тонн, огурцов - 2382,3 тонн, остальная тепличная продукция – 76 тонн.

Картофель высаживали на площади около 4 тысяч гектаров, из них убрано 2,4 гектара, аграрии собрали больше 30 тысяч тонн.

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