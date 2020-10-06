В Крыму уже 8 тысяч самозанятых граждан

Самозанятыми за квартал зарегистрировались 8 тысяч крымчан. Фото: Архив КП

В Крыму по состоянию на 1 октября зарегистрировано 8 тысяч самозанятых граждан. Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» действует с 1июля.

- Более 8 тысяч на 1 октября за один квартал зарегистрировалось самозанятых граждан, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико. - Поэтому это хорошая для нас перспектива, и в следующем году мы будем работать, чтобы они и регистрировались.

Самозанятыми считаются граждане, у которых нет работодателя и наемных работников, получающие доход от своей личной трудовой деятельности, например, фрилансеры, репетиторы, уборщики, сиделки и другие.

Для них налоговый режим предполагает, что ставка при получении дохода от физических лиц составляет 4%, от юрлиц и ИП - 6%, а платить страховые взносы не обязательно.

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