Дефицит рабочих рук в Крыму достиг 10 тысяч человек

Дефицит рабочих около 10 тысяч Фото: Михаил ПАТЛИС

Дефицит рабочей силы в Крыму достиг 10 тысяч человек. Это напрямую отражается на готовности объектов по региональным и муниципальным программам.

- На рынке труда сложилась катастрофическая ситуация в Крыму: дефицит рабочей силы, по предварительным данным, составялет 10 тысяч человек, - отметил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. - Этих людей невозможно привезти из-за пандемии.

Дефицит рабочих рук не дает вовремя закончить объекты, в связи с чем главам муниципалитетов рекомендовано пересмотреть планы на этот год и скорректировать их с учетом реальной картины на рынке труда.

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