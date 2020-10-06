В Крыму за сутки скончалось еще 2 пациента с коронавирусом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму за сутки скончалось еще 2 COVID-положительных пациента. Таким образом, число умерших с коронавирусом достигло 72 человек.

Напомним, за сутки в Крыму зарегистрировали 107 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 76 человек самостоятельно обратились к врачу за помощью, почувствовав себя хуже. 17 нашли среди контактировавших с ранее заболевшими, еще 14 выявили при скрининге здорового населения.

За весь период с начала пандемии болезнь успешно побороло 3068 человек. За сутки в лабораториях провели 1393 теста на коронавирус.

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