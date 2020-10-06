Крымское культурное наследие выставили на аукцион. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Первый этаж старинного особняка Симферополя, известный как доходный дом купца Сарибана, выставят на аукцион за 11,4 миллиона рублей, сообщает ForPost. Нежилое помещение площадью 137,6 квадратных метров углового дома на Советской площади является объектом культурного наследия республиканского значения.

- Старожилы Симферополя, те, кто ценит историю города, не приветствуют передачу вот этих зданий XIX века в частные руки. Вряд ли поднимутся руки снести двухэтажный добротный дом, но могут изменить окна, сбить лепнину, изменить общий облик здания, - подчеркнул научный сотрудник музея истории Симферополя Алексей Эйлер.

Но история на этом не заканчивается. Как оказалось, доходный дом купца Сарибана – следующий по проспекту Кирова от угла. А помещение, выставляемое на аукцион, принадлежит другому владельцу.

- Вот так департамент по охране культурного наследия ведет учетную документацию. Этот дом даже неправильно поставлен на учет, - отметил ученый.

Напомним, заместителем министра культуры Крыма назначили Андрея Ростенко. До этого он занимал должность главы администрации Ялты. В 2018 году его обвинили в превышении должностных полномочий, но в ноябре этого же года дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

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