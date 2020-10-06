Долгожданные дожди вновь придут в Крым в конце недели

На выходных столбик термометра понизится на 4-5 градусов Фото: Архив "КП"

В конце недели жителей полуострова вновь ожидают долгожданные дожди, сообщили КП-Крым в региональном Гидрометцентре.

- В 10-х числах мы опять ждем похолодание и дожди. Пока не знаем, сильные они будут или не очень, - говорит замначальника Крымского управления по гидрометеорологии Татьяна Любецкая. Синоптик отмечает, что на выходных столбик термометра опустится на 4-5 градусов.

Напомним, благодаря балканскому циклону, который пришел в Крым в последние дни сентября, Симферопольское водохранилище получило больше 150 тысяч кубометров воды.

Теперь синоптики вновь прогнозируют дожди в 10-х числах месяца. Они надеются, что повторные осадки облегчат ситуацию с засухой на полуострове.

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