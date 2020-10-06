Сколько школ в Крыму закрылись на карантин, рассказали власти

С начала недели школы в Москве, Ульяновске и на Сахалине ушли на вынужденные каникулы на две недели Фото: Архив "КП"

Шесть общеобразовательных школ республики закрылись на карантин из-за COVID-19, сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи РК.

На дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ временно перевелись 6 школ и 90 классов, отметили в ведомстве.

Заметим, с начала недели школы в Москве, Ульяновске и на Сахалине ушли на вынужденные каникулы на две недели в связи с ситуацией с коронавирусной инфекции. Но общего распоряжения по всем регионам России пока не было.

В Минпросвещения РФ отметили, что власти регионов сами принимают решение о переводе школьников на дистанционное обучение.

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