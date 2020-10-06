В Крыму снизился урожай фруктов на 27 тысяч тонн из-за погоды. Фото: официальный сайт Минсельхоза Крыма.

Крымские аграрии рассчитывают в этом году собрать около 85 тысяч тонн урожая фруктов, что на 27 тонн меньше, чем в прошлом году. На снижение повлияли неблагоприятные погодные условия.

- В прошлом году валовый сбор плодовых культур составил 113 тысяч тонн. В этом году мы предполагаем снижение вала плодовой продукции из-за влияния неблагоприятных природно-климатических условий, - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Крыма.

На данный момент крымские аграрии собрали 45 тысяч тонн фруктов. Из 37 тысяч тонн – яблоки. В оставшиеся 5 тысяч тонн вошел урожай черешни, кизила, сливы, абрикосов и персиков. Сбор фруктов начался в августе.

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