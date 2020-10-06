В Симферополе и Севастополе 7 октября частично отключат электричество

Свет пропадет временно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
7 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что будет идти ремонт электросетей.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Эскадронная, 3а, 6, 6а;
ул. Калинина, 6-18/50 (чет), 3-31 (нечет);
ул. Крейзера, 12-20 (чет), 9-19 (нечет);
ул. Гоголя, 42-62 (чет), 47-57 (нечет);
переулок Тупой, 2-6а (чет), 1-11 (нечет);
ул. Хацко, 1-11;
ул. Жидкова, 38-68а (чет), 37а-63а (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Олега Кошевого, 1;
ул. Гоголя, 24, 26, 26-А, 32, 36, 40, 42, 45, 47, 51-63;
ул. Кожанова, 1-15
село Терновка: ул. Лесная, 2-22, 1-23; ул. Новая, 2-36, 1-37
с 8.00 до 17.00
Ул. Крестовского 51,56,63,67-87(нечет),87-А,87-в,87-г;
ул. Спартаковская 1;
ул. Приятная 2,4,8,14-26,32-36(чет),40,42;
ул. Туманная 1-Ж,2-14,20;
ул. Энергетиков 12-а; ул. Нефедова 1,9-а;
ул. Тараса Шевченко 12-18(чет),21-А,24,26,27,28;
пр. Столетовский 27,29.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50