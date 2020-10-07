Температура воды в Крыму в Черном море 7 октября 2020

На восточном побережье сейчас самое холодное море. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самое теплое море сейчас на юге региона. И в районе Карадага, и в Феодосии, и в Алуште, и в Ялте, и в Севастополе температура морской воды составила 22 градуса.

На западе полуострова самую высокую температуру моря синоптики фиксируют у берегов Черноморского – 21 градус. На градус прохладнее в Евпатории – 20 градусов.

На восточном побережье сейчас самое холодное море. В Керченском проливе температура морской воды понизилась до 19 градус, в Азовском море – до 18 градусов.

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