Крымские власти считают проблемными цены на топливо и лекарства

Отмечается также рост цен на продукты питания в разгар курортного сезона. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Стоимость нефтепродуктов, газа, лекарств и продуктов питания в курортный сезон с точки ценообразования в Крыму считается самой проблемной.

- Есть у нас вопросы, которые еще не решены. Это, прежде всего, вопросы ценообразования. В первую очередь цены на нефтепродукты на территории Республики Крым - пока что, к сожалению, нефтепродукты одни из самых дорогих в РФ, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов на заседании коллегии ФАС России.

Высокие цены на нефтепродукты он объяснил тем, что отсутствуют обратная загрузка при поставках топлива и грузовой транзит через республику. А цены на продукты питания, по словам Аксенова, растут именно во время курортного сезона. Для крымских промышленных предприятий дорого продают и газ.

- Есть позиция, по которой у нас есть единое мнение, и уверен, что с вашей помощью мы сможем донести до руководства страны для принятия соответствующих управленческих решений, - отмечает Аксенов.

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