Обвинение за потерю Крыма с Януковича сняли

С Виктора Януковича сняли обвинение за "сдачу" Крыма. Фото: Евгения ГУСЕВА

Апелляционный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича невиновным в потере Крыма. На эту деталь в вынесенном приговоре обратил внимание адвокат Януковича Максим Могильницкий.

- Обращаю ваше пристальное внимание на то, что приговор оправдывает бывшего гаранта в части пособничества действиям, направленным на изменение границ Украины. Суд, проще говоря, установил, что в потере Крыма Виктор Федорович не виноват, - подчеркнул в своем Facebook он.

Однако несмотря на то, что доказательств вины Януковича не нашли за семь лет, никто не успокоится, пока не бывший президент Украины не окажется за решеткой. Пожтому Госбюро расследований закрывать дело о «сдаче» Крыма не стали, а продолжают вести до сих пор.

При этом конституция Украины не позволяет два раза привлекать человека к ответственности одного вида за одно и то же преступление. По словам адвоката, в связи с этим ГБР поменяло номер статьи УК, чтобы внешне все выглядело иначе.

- Не удивлюсь, кстати, если дело это до суда доведут. Нынешнюю власть и ее непримиримых друзей оправдательный приговор не устраивает, - подчеркнул Могильницкий.

Напомним, 24 января 2019 года бывшего президента Украины Виктора Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену, пособничество в ведении агрессивной войны и посягательство на территориальную целостность Украины.

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