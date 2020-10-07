Погода в Крыму на 7 октября: без осадков и тепло до +28

Температура воды в Черном море +20…22°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 октября на Крымском полуострове комфортный осенний день.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный до 20 м/с. Днем тепло до 25°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

Температура воды в Черном море 20…22°.

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