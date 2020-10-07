Виктор Медведчук привился в Крыму российской вакциной от Covid-19

Виктор Медведчук (слева). Фото: В. Медведчук/Facebook

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук признался, что он и его семья испытали на себе российскую вакцину от коронавируса. Он также поздравил Россию с созданием лекарства от ковида и попросил Москву рассмотреть возможность ее поставки на Украину.

- Я хотел перед вами поставить вопрос о возможности рассмотрения того, чтобы эта вакцина попала на Украину, - обратился Медведчук к президенту РФ Владимиру Путину.

Он признался, что отдыхая в Крыму вместе с семьей, проверил вакцину на себе.

- Отдыхая в Крыму в августе, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан, и очень хорошо ее перенес, и считаю, что это самое эффективное средство на сегодняшний день, - заявил украинский политик.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина не может самостоятельно разрабатывать вакцины, но готова наладить у себя их производство, если договорится со странами-производителями.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50