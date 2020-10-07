Социальная дистанция и маски - обязательное условие для похорон и свадеб Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал соблюдать социальную дистанцию на похоронах и свадьбах. Вслед за массовыми семейными мероприятиями идет всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмониями.

- Очаги происходят там, где массовые мероприятия — свадьбы, дни рождения, похороны, - подчеркнул Аксенов. - Практически все последние заражения, в том числе пневмониями, после проведения массовых мероприятий. Понятно у каждого народа в Крыму есть свои традиции, обычаи, но надо помнить о здоровье близких. В ряде районов свадьба прошла, или похороны, и тут же массовое взрывное заражение.

Так, проведение семейных торжеств и траурных мероприятий привело к массовым очагам в Кировском, Бахчисарайском и Белогорском районах. В Симферополе рост инфицирования эпидемиологи связывают со скоплением людей в транспорте, объектах торговли и общепита.

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