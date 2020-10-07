Эпидпорог заболеваемости ОРВИ по Крыму превышен на 16%

Эпидпорог по вирусной инфекции превышен на 16% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму продолжается рост заболеваемости ОРВИ и пневмониями. Ситуация за неделю не изленилась, и тенденция идет на увеличение.

- Уровень эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ превышен на 16% по Крыму и на 21% по Симферополю, - сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

В «красной зоне» находятся Симферополь, Кировский район, Ялта и Армянск. В Симферополе также интенсивный рост заболеваемости пневмониями — на 25% за неделю. В 1,5 раза увеличило количество больных воспалением легких в Евпатории. Высокие показатели заболеваемости в Красноперекопском, Нижнегорском и Ленинском районах.

- Это один из признаков эпидемического неблагополучия по ОРВИ и коронавирусу, - заключила Пеньковская.

Тем не менее, оснований для перевода на дистанционное обучение школьников нет, поскольку в основном инфекция выявляется у взрослого населения.

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