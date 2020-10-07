Симферопольские кладбища требуют расширения территории. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Захоронить человека в Симферополе становится непосильной задачей: из 18 кладбищ работает только 3. Остальные же закрыты, поскольку исчерпали свой ресурс. Под действующими погостами находится 175 гектаров муниципальной земли, но этого недостаточно.

- Отдельные территории городских кладбищ уже заполнены и, в большинстве случаев, актуальным становится вопрос их расширения, но для этого необходимо выделение земли, - объяснил замглавы администрации города Владимир Паринов, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Городские власти решают вопрос подбора территории. По словам Паринова, новое кладбище может раскинуться немного выше в сторону Живописного, практически рядом с уже существующим.

- Проводится экспертиза и после всех процедур будет принято окончательное решение, - подчеркнул замглавы.

Слова о том, что на симферопольских кладбищах действительно заканчиваются места, и территорию нужно расширять, подтвердил директор МУП «Горритуал» Иван Вахрушев. Но, как отметил руководитель предприятия, люди в сложившейся ситуации прибегают к иным способам упокоения: подзахоронению к могилам родственникам или кремации.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50