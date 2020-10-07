Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Симферопольские кладбища требуют расширения территории

Из 18 объектов похоронного назначения работают 3, остальные закрыты
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Симферопольские кладбища требуют расширения территории.

Симферопольские кладбища требуют расширения территории.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Захоронить человека в Симферополе становится непосильной задачей: из 18 кладбищ работает только 3. Остальные же закрыты, поскольку исчерпали свой ресурс. Под действующими погостами находится 175 гектаров муниципальной земли, но этого недостаточно.

- Отдельные территории городских кладбищ уже заполнены и, в большинстве случаев, актуальным становится вопрос их расширения, но для этого необходимо выделение земли, - объяснил замглавы администрации города Владимир Паринов, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Городские власти решают вопрос подбора территории. По словам Паринова, новое кладбище может раскинуться немного выше в сторону Живописного, практически рядом с уже существующим.

- Проводится экспертиза и после всех процедур будет принято окончательное решение, - подчеркнул замглавы.

Слова о том, что на симферопольских кладбищах действительно заканчиваются места, и территорию нужно расширять, подтвердил директор МУП «Горритуал» Иван Вахрушев. Но, как отметил руководитель предприятия, люди в сложившейся ситуации прибегают к иным способам упокоения: подзахоронению к могилам родственникам или кремации.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50