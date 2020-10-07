Полностью потушен пожар в санатории Минобороны «Ялта»

Больше 300 человек сами покинули горящее здание. Фото: Архив "КП".

Пожар в санатории Минобороны РФ «Ялта» полностью потушен. Спасатели в 9.28 ликвидировали возгорание на пощади в 1200 квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС проливают тлеющие конструкции.

Напомним, что утром 7 октября из-за короткого замыкания проводки начался пожар между 8-м этажом и крышей военного санатория. Обошлось без пострадавших.

Более того, около 370 человек смогли самостоятельно выбраться из корпуса, где горела крыша.

К тушению пожара привлекли 43 человека и 13 единиц техники. Участвовали и 4 водовозки госпредприятия «Вода Крыма».

СПРАВКА «КП»:

Военный санаторий «Ялта» расположен в историческом центре Ялты, на одной из старейших улиц города. Имеет три спальных корпуса. Всего санаторий рассчитан на 589 койко-мест. В штате санатория 47 врачей.

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