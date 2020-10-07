Больше ста заболели, четверо скончались: Сводка по Covid-19 в Крыму на 7 октября 2020

Побит очередной ковидный антирекорд. Фото: Архив "КП".

На 7 октября 2020 года в Крыму зарегистрировано еще 118 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом за сутки от ковида скончалось 4 человека.

Всего с начала пандемии на полуострове зарегистрировано 5288 случаев коронавируса. 107 из них завозные из-за границы, 128 завезены из РФ и выявлены по контакту с ними, 4190 случаев выявлены при обращении за медпомощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами. Еще 863 случая обнаружили во время лабораторного скрининга здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период - 3068 человек, из них 178 за последние сутки. Общее количество умерших - 76 человека.

Под медицинским наблюдением остаются 2504 человека, из которых под динамическим на дому - 751 граждан, в стационарах – 1606 человек.

Лечение в медицинских учреждениях республики проходят 1903 человека.

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