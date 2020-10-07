Заболеваемость коронавирусом среди крымских школьников не превышает 3%, среди дошколят — 0,3%

Дети школьного и дошкольного возраста практически не болеют коронавирусом Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Крыму заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей школьного возраста не превышает 3%, среди дошколят — 0,3%. Такие данные на заседании оперативного штаба по нераспространению COVID-19 привела главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- Среди детей уровень заболеваемости низкий, - отметила она.- Только 3% дети школьного возраста, 0,3% - дошкольного возраста. В этой связи оснований перевода на дистанционное образование сегодня нет.

Треть инфицированных - это лица старше 65 лет. В этой группе риска большинство людей с хроническими заболеваниями. Наибольшее количество инфицированных находится в трудоспособном возрасте от 30 до 60 лет — 52%.

- Поэтому определенный нигилизм, что заболевание меня не коснется, я молод и здоров, не оправдан, - подчеркнула Пеньковская. - В этом возрасте есть случаи в тяжелой форме.

За сутки в Крыму зарегистрировано 118 случаев новой коронавирусной инфекции. Общее количество зараженных составляет 5288 человека. Из них 72 умерли.

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