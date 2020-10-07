Крымская медакадемия направила свыше 400 студентов на помощь врачам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму на помощь врачам, работающим с зараженными COVID-19, Медицинская академия имени Георгиевского направила больше 400 студентов.

- Мы привлекли к работе 408 студентов 4-6 курсов Медицинской академии нашего КФУ, которые помогают в оказание медицинской помощи, - уточнил министр здравоохранения РК Александр Остапенко во время заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В ближайшие дни к работе подключат еще 200 студентов, добавил Остапенко.

Напомним, в Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 118 человек. Также за сутки скончалось еще 4 COVID-положительных пациента.

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