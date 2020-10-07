В Крым везли 600 цыплят без сопроводительных документов

В Крым из Краснодарского края пытались нелегально провезти партию цыплят. Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В Крым пытались нелегально провезти партию цыплят без ветеринарных документов. Их везли из Лабинска Краснодарского края.

- При досмотре автомобиля марки Lada Priora на Крымском мосту специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили 600 голов птицы, - сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Против нарушителей составили административные протоколы, которые сейчас находятся на рассмотрении. За нелегальный провоз цыплят может грозить штраф.

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