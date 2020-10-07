Жителям Крыма советуют звонить в Минздрав в случае отказа в госпитализации. Фото: Анастасия ОСИПОВА

На официальном сайте Министерства здравоохранения Крыма опубликовали телефон «горячей лини», куда жители и гости региона могут позвонить в случае отказа в госпитализации.

- В случае отказа обращаться по номеру телефона: +79787800562. Министерство здравоохранения Республики Крым напоминает о недопустимости отказа в госпитализации по соответствующим показаниям для оказания помощи в стационарных условиях, - цитирует пресс-службу ведомства Крым 24.

Напомним, в Крыму за выходные госпитализировали свыше 400 человек с пневмонией. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, жалоб на отказ в госпитализации уже почти нет.

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