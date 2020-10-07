Реконструкцию дороги Бахчисарай-Синапное закончили раньше срока. Фото: пресс-служба ВАД

Ремонт автотрассы Бахчисарай-Синапное компания «ВАД» завершила раньше срока. На реконструкцию 20 километров шоссе потратили около 300 миллионов рублей.

- Специалисты подрядной организации отфрезеровали старое покрытие на участке от Бахчисарая до села Синапное, устранив дефекты и подготовив участок под укладку, - объяснил пресс-секретарь компании ВАД Григорий Назаров.

Рабочие также, по словам Назарова, выполнили устройство выравнивающего слоя и укладку верхнего слоя покрытия на площади больше 143 тысяч квадратных метров. Вдоль дороги проложили бортовой камень, укрепили обочины и устроили парковочные места. Реконструкцию делали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Перед самим ремонтом дороги специалисты провели ряд обследований и испытаний, во время которых выяснилось, что основание не несло никакой нагрузки. Поэтому рабочим пришлось перед восстановлением асфальтового покрытия заменять подложку.

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