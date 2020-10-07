В Крыму на карантин отправили 4,5 тысячи детей. Фото: Надежда ДАЦЮК

На дистанционное обучение за последнюю неделю отправили еще две тысячи крымских школьников и детсадовцев. Таким образом, число обучающихся на дому детей достигло 5245 человек.

- Всего 743 дошкольника находятся на дому, что составляет 1,5%. В образовательных организациях 4502 ученика находятся на дистанционном обучении, что составляет 2,5%, - сообщила на оперштабе министр образования, науки и молодежи региона Валентина Лаврик.

На данный момент в Крыму на карантин закрыли один детский сад и шесть школ. Помимо этого, до сих пор не открылись еще 15 дошкольных групп и 88 классов в школах республики.

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