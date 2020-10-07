На одном из участков реки Салгир в Симферополе установили «ловушку для мусора»

На реке Салгир в Симферополе установили «ловушку для мусора». Фото: официальный сайт администрации Симферополя.

Работы по очищению русла реки крымской столицы идут полным ходом. Так, на одном из участков установили «ловушку для мусора». Она станет преградой для сора, чтобы тот не распространялся дальше по всему речному потоку.

- На сегодняшний день продолжаются работы по расчистке русла реки специализированной техникой от намывов гравия и песка, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии также обратили внимание на то, что экологическое состояние реки улучшилось: во время чистки русла рабочие заметили раков, а их обитание – один из показателей чистоты водных объектов. Помимо этого, отметили рост числа диких уток.

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