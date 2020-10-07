МЧС предупреждает жителей Крыма о сильном ветре 7 и 8 октября

В МЧС просят граждан быть осторожными при непогоде. Фото: Архив "КП".

Усиление ветра до 22 метров в секунду ожидается в Крыму днем в среду и на протяжении всего дня четверга.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, вечером и до конца 7 октября, 8 октября ожидается усиление юго-восточного ветра 17-22 метра в секунду.

В таких погодных условиях высока вероятность обрыва линий электропередачи и связи, обрушения рекламных щитов, затруднения работы всех видов транспорта.

- Прогнозируется возникновение происшествий в акватории Черного и Азовского морей, - отмечают в МЧС.

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