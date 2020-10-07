Депутат назначили Крыму нового вице-премьера

Большинство депутатов проголосовало "за" назначение Масловой. Фото: Архив "КП".

Новым вице-премьером крымского правительства стала Светлана Маслова. Решение о ее назначении в Совмин приняли депутаты парламента республики.

- Согласовать назначение Масловой Светланы на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым, - говорится в тексте принятого постановления.

Стоит заметить, что 53-летняя Маслова родом из Анапы Краснодарского края. Ранее она была главой администрации Калининграда в 2010 году.

Напомним, что на предыдущей сессии Госсовета депутаты согласовал отставку Юлии Жуковой с поста вице-премьера правительства, где она курировала сферы транспорта и ЖКХ.

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