Депутаты Крыма развязали руки Аксенову на время чрезвычайных ситуаций

Фото: Пресс-служба главы РК.

Глава Крыма Сергей Аксенов получил дополнительные полномочия, которые сможет использовать во время чрезвычайных ситуаций. Например, пандемии коронавируса или засухи.

Решение о наделении главы Крыма новыми полномочиями приняли депутаты парламента республики на сессии 7 октября, внеся поправки к республиканскому закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

- Проектом закона уточняются полномочия главы Республики Крым в части принятия нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и местного значения, - заявил глава парламентского комитета по законодательству Сергей Трофимов.

По данным пресс-службы Госсовета РК, согласно документу, в период чрезвычайных ситуаций региональным законодательством могут быть установлены порядок и условия, виды и размеры компенсаций, а также социальных гарантий для населения.

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