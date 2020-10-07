В Симферополе и Севастополе 8 октября частично отключат электричество

Свет отключат временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будете света, потому что начнется ремонт электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Мелитопольская, 4-112 (чет), 1-99 (нечет);

переулок Мелитопольский, 2, 4, 1, 3;

ул. Битумная, 2-44 (чет), 1-31 (нечет);

ул. Линейная, 4-78 (чет);

ул. Салгирная, 2-26 (чет), 1-15 (нечет);

переулок Салгирный, 2-14 (чет), 1-17/28 (нечет);

ул. Джанкойская, 2/8-82а (чет), 1/10-79/31 (нечет)

ул. Жидкова, 38-68а (чет), 37а-63а (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

ул. Воронежская, 8-10, 16-18, 1-19;

ул. Восточная, 19-б, 19-а, 19-г, 21-23, 31, 39;

ул. Декабристов, 40-50, 19-27;

ул. Репина, 3, 15/3, 15/4;

ул. Ручьевая, 4-12, 5-11, 15, 31;

ул. Тульская, 3, 5

с 9.00 до 17.00

ул. Николая Музыки, 94-А;

ул. Гоголя, 29-33, 20-А, 20-Б, 20-В, 20-Г, 20-Д;

ул. Супруна, 3-9, 15, 20, 20-А;

пр. Генерала Острякова, 90-92, 96;

ул. Хрусталева, 15, 17, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49;

ул. Академика Крылова, 15

ул. Партизанская, 16;

ул. Частника, 2, 4, 6, 12-20, 21-А, 1, 3, 7-27

с 8.00 до 17.00

ул. Героев Сталинграда 43,45,49,55;

ул. Павла Корчагина 40-а,43,56,60/1,60/2,60/3,60/4,60/5;

село Родниковое: ул. Скитальца 17,19,20,22,27-53(нечет),30-42(чет), уч.462, ул. Васильковая 1-9(нечет),6,14,20, пер. Орлиновский 1-8, ул. Куликова 1-17(нечет),2-а,2, ул. Баштановая 1-7(нечет), ул. Карадагская 2,6,16, ул. Менгирская 1,7-а.

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