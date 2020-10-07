Госсовет Крыма снова отправляется на удаленную работу. Фото: Архив "КП"

Весь состав Государственного совета Республики Крым отправляется на дистанционную работу. Все заседания и голосования теперь будут проводиться в онлайн-формате. На карантине Госсовет Крыма проработает до конца зимней сессии.

- Вероятность открытого голосования минимальная, поэтому настраиваемся на такую работу, - подчеркнул на заседании правительства РК глава Госсовета Владимир Константинов.

В связи с началом в регионе бюджетного периода предстоит много работы, добавил Константинов. На удаленную работу также перевели комитеты Госсовета республики.

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