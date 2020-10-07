Частные клиники Крыма просят не завышать цены на процедуры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымские власти просят владельцев частных клиник не взвинчивать цены на диагностические процедуры. Особенно это касается компьютерной томографии – основного способа диагностики воспаления легких.

- Я уверен, что частники смогут заработать и в другое время, - подчеркнул министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко во время заседания оперштаба по борьбе с COVID-19.

Стоимость на все процедуры должна остаться на том же уровне, на каком была до введения режима ЧС в Крыму, добавил глава региона Сергей Аксенов.

- Переговорите со всеми частными клиниками, чтобы цены на обслуживание КТ не завышали. Надо помнить, что каждый может оказаться в такой ситуации, - отметил он.

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