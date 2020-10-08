Температура воды в Крыму в Черном море 8 октября 2020

На восточном побережье региона сейчас самое холодное море. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самая теплая вода сейчас на юге региона. И в районе Карадага, и в Феодосии, и в Алуште, и в Ялте, и в Севастополе море прогрелось до 22 градусов.

На градус-два холоднее море у берегов Евпатории и Черноморского – 20 и 21 градус соответственно.

Самую низкую температуру моря синоптики фиксируют на восточном побережье полуострова. Так, в Керченском проливе температура морской воды составила 18 градусов, а в Азовском море – 19 градусов.

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