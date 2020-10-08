Погода в Крыму на 8 октября: сухо и тепло до +29

В Крыму очень красивые рассветы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 октября на Крымском полуострове вполне комфортный день, без природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха до +28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

Температура воды в Черном море +20…22°.

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