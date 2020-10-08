Семь городов Крыма попали в топ-10 популярных направлений для отдыха в ноябре

Алушта попала в топ-10.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru проанализировали данные спроса на гостиницы в начале ноября, когда будет один дополнительный выходной в честь Дня народного единства.
Выяснилось, что большинству туристов по душе южные направления, такие как, Ялта, Севастополь, Алушта, Алупка, Судак, Евпатория, Мисхор, Сочи, Красная Поляна. Нашлось в рейтинге место и Санкт-Петербургу.
Топ-10 популярных городов для отдыха с 1 по 8 ноября 2020 (средняя стоимость аренды жилья в рублях):
Ялта, 2 342,12
Севастополь, 1 837,75
Алушта, 1 827,94
Сочи, 1 640
Санкт-Петербург, 2 102,7
Алупка, 1 255,5
Красная Поляна, 1 939
Судак, 3 937,89
Евпатория, 869,09
Мисхор, 4 250
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