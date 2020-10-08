В крымских магазинах не будут обслуживать покупателей без масок

Масочный режим в Крыму действует с 12 мая Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму запретили обслуживать в магазинах покупателей без масок. Соответствующие изменения в указ о повышенной готовности в республике внес глава РК Сергей Аксенов.

- Пункт 3.7 пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания: «Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги (в том числе в сфере розничной торговли, в перевозке пассажиров различными видами транспорта), не допускать обслуживания граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы), – говорится в документе.

Отметим, что указанный пункт предписывает крымчанам соблюдать правила Роспотребнадзора для того, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Напомним, что режим повышенной готовности в Крыму введен с 17 марта, а масочный режим - с 12 мая.