Коронавирус наступает: за сутки обнаружили 125 человек с инфекцией

Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки обнаружили 125 человек с коронавирусом. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, 96 зараженных сами обратились за медпомощью, 23 – контактные по раньше зарегистрированным очагам.

Еще шесть человек выявили при скрининге здорового населения.

С начала пандемии в Крыму с нарастающим итогом зарегистрировали 5 413 случаев коронавируса, 107 из них завезли из-за границы, 128 – из других субъектов РФ и по контакту с ними, еще 4309 случаев – при обращении за медпомощью и по контакту с больными коронавирусом, 869 – при скрининге здоровых лиц.

За весь период пандемии выздоровели 3353 человека, 107 из них - за последние сутки. Умерших - 76 человек.

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