Жители Крыма должны по взносам за капремонт 1,8 миллиарда рублей

Сумма минимального взноса на капремонт в 2021 году увеличится до 6,5 рубля за квадратный метр Фото: Артем КИЛЬКИН

Задолженность крымских собственников по взносам на капремонт жилья составляет 1,8 миллиарда рублей, заявил директор автономной некоммерческой организации «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров.

- Это официальные данные фонда капремонта, 1,8 миллиарда рублей, - заявил Петров. - Это задолженность всех собственников, не только местных жителей.

Напомним, минимальная сума взноса на капремонт в 2021 году вырастет на полуострове на 5,2 % - до 6,5 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения.

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