В аэропорту Симферополя приняли юбилейного пассажира

Несмотря на пандемию коронавируса, юбилейного пассажира в этом году приняли почти на месяц позже, чем в прошлом году

С начала года аэропорт Симферополя обслужил четыре миллиона человек. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани полуострова, несмотря на пандемию коронавируса, юбилейного пассажира приняли почти на месяц позже, чем в прошлом году.

Падение пассажиропотока по состоянию на 8 октября 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 500 тысяч человек. За этот срок аэропорт принял и отправил почти на 3 тысячи рейсов меньше, чем в прошлом году.

Летом, заметим, аэропорту удалось сохранить разветвленную сеть полетов, так как рейсы совершались по 56 направлениям, как и в прошлом году. Также впервые в истории аэропорта был запущен прямой рейс во Владивосток, а также после паузы в несколько лет возобновились полеты в Иркутск, Хабаровск и Псков. Также теперь и в зимнее время из Симферополя можно будет приобрести билет на прямой рейс в Краснодар.

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