Власти Крыма призвали частные клиники снизить цены на КТ до 3 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На основной способ диагностики воспаления легких – компьютерную томографию – частные медицинские клиники снизят стоимость до 3 тысяч рублей. Сейчас за процедуру с жителей Крыма требуют 5 тысяч рублей, хотя неделю назад цена за КТ была на полторы тысячи ниже, сообщает ForPost со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

Не взвинчивать цены в период бушевания COVID-19 призвал глава Крыма Сергей Аксенов, аргументируя тем, что каждый может оказаться в подобной ситуации.

- Проведена встреча с руководителями шести частных медицинских организаций. По итогу встречи принято решение об установлении с 8 октября фиксированной цены на проведение компьютерной томографии — не выше трех тысяч рублей. Это предел экономической себестоимости услуги, - добавил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

Руководители частных медучреждений, по словам Остапенко, заверили, что стоимость процедуры не будет повышаться в период пандемии.

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