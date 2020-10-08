Уплыл и не вернулся: Мужчина пропал у берегов Ялты

Сотрудники обследовали 450 метров береговой полосы Фото: Анна КИРИЕНКО

В Ялте мужчина ушел купаться в море и не вернулся, сообщили в пресс-службе МЧС по .

На городском пляже «Массандра» двое приятелей ушли купаться, но один из них уплыл и не вернулся. Его друг решил обратиться к спасателям, чтобы найти пропавшего.

Во время поисково-спасательных работ к месту происшествия выехала дежурная смена «Крым-Спас» из пяти человек. Сотрудники обследовали 450 метров береговой полосы и опросили приятеля, который и сообщил об инциденте.

- К сожалению, поиск положительного результата не дал. Поисковые работы продолжены, - отметили в пресс-службе ведомства.

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