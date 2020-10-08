Какую погоду принесет в Крым конец рабочей недели

Конец рабочей недели принесет в Крым дожди с грозами. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Конец рабочей недели принесет в Крым небольшое похолодание и кратковременные дожди с грозами. Жителям и гостям центральных и южных районов региона стоит быть готовыми к усилению ветра до 20 метров в секунду. Воздух днем прогреется до 24-29 градусов, ночью – до 12-17 градусов.

В крымскую столицу 9 октября принесет переменную облачность, при этом осадков не ожидается. Столбик термометра днем покажет 25-27 градусов, ночью – 13-15 градусов.

На следующий день, 10 сентября, синоптики прогнозируют днем переменную облачность, без осадков. Однако кратковременный дождь с грозой может пройти над Симферополем ночью. Дневные температуры составят 23-25 градусов, ночные – 14-16 градусов, сообщает Крымское информационное агентство.

Жителям Севастополя от пятницы, 9 октября, стоит ждать переменной облачности без существенных осадков. Температура воздуха днем поднимется до 23-25 градусов, а ночью – опустится до 15-17 градусов.

Следующий день, 10 октября, принесет в Севастополь переменную облачность и небольшой дождь. Воздух днем прогреется до 22-24 градусов, ночью же столбик термометра покажет 15-17 градусов.

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