Крыму выделят 5 миллиардов рублей на решение проблемы с водой. Фото: Архив "КП"

На решение острого вопроса с водой в республике, а также на ремонт водопроводных сетей правительство России выделит Крыму и Севастополю больше 5 миллиардов рублей.

- Сегодня на заседании правительства выделим Республике Крым и Севастополю почти 5 миллиардов рублей на строительство на Крымском полуострове новых объектов водоснабжения. Еще свыше 870 миллионов рублей направим на капитальный ремонт сети водоснабжения, которая находится в аварийном состоянии, а также разработку дополнительных скважин, - сообщил во время заседания правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

Разработкой плана водоснабжения Крыма, отметил вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин, курирующий Крым, занимался минэкономразвития России вместе с другими органами власти.

Напомним, крымские власти из-за острой нехватки воды перевели жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов и еще 39 населенных пунктов на почасовую подачу воды. Помимо этого, не так давно в Крым прибыл самолет-метеолаборатория Росгидромета для увеличения осадков.

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