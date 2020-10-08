Хороший знак: в реке Салгир поселился рак

В реке Салгир Симферополя появился новый обитатель - речной рак. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Количество обитателей в реке крымской столицы Салгир растет: теперь вместе с дикими утками живет речной рак. Нового «соседа» нашли рабочие во время очистки от мусора русла реки.

Появление этих представителей фауны считают хорошим знаком, свидетельствующим о том, что экологическое состояние реки улучшилось.

- Они в основном обитают там, где вода относительно чистая и присутствуют естественные берега, на которых произрастает околоводная растительность, - объяснили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Отмечается также увеличение количества диких уток. Возможно, что именно благодаря птицам в реке появился речной рак – пернатые способны переносить икринки на дальние расстояния.

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