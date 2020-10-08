Симферопольский монумент Амет-Хану Султану готов на 80%. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.

Памятник дважды Герою Советского Союза, летчику Амет-Хану Султану готов на 80%. Открыть его планируют 25 октября - в столетие со дня рождения легендарного героя.

- Все работы по благоустройству сквера и установке памятника Амет-Хану Султану идут согласно утвержденному графику, - подчеркнул начальник департамента капитального строительства Василий Хомутов, слова которого приводит пресс-служба администрации крымской столицы.

Сейчас рабочие заняты обустройством бетонных оснований под клумбы, облицовкой стен и ступеней, а также монтажом постамента памятника.

Напомним, за памятник ответственно военно-историческое общество. Идея статуи принадлежит известному скульптору Айдеру Алиеву; сам монумент будет пять метров в высоту. К сбору денег на установку, а также на облагораживание сквера привлекли всех; часть средств выделила мэрия крымской столицы.

СПРАВКА КП

Амет-Хан Султан - военный летчик СССР, прошедший Великую Отечественную войну и ставший дважды Героем Советского Союза. Погиб 1 февраля 1971 года во время испытательного полета на Ту-16.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50