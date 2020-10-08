Глава Крыма назначил исполняющего обязанности министра транспорта. Фото: Архив "КП"

Первого замминистра Татьяна Малий назначили исполняющей обязанности министра транспорта Крыма. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правительства региона.

- Возложить временно исполнение обязанностей министра транспорта Республики Крым на первого заместителя министра транспорта Республики Крым Малий Татьяну Сергеевну, - написано в документе.

Ранее Малий была помощником министра и заместителем министра экономического развития Республики Крым. Должность первого заместителя министра транспорта она заняла в марте этого года.

Напомним, министра транспорта РК Сергея Карпова отправили в отставку 1 октября. Через какое-то время уволили первого замначальника Службы автодорог Крыма Антона Суханова за то, что не были подписаны контракты на ремонт 15 улиц крымской столицы.

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