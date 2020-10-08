В Крыму снова начал работать волонтерский штаб по борьбе с коронавирусом

Фото: Госкомитет молодежной политики Крыма / ВКонтакте

В Крыму снова начал работать волонтерский штаб по борьбе с распространением коронавируса. Как сообщили в управлении информационной политики Крыма, в условиях режима повышенной готовности маломобильное население сможет обратиться на горячую линию по вопросам профилактики заболевания и оставить заявку по доставке еды и медикаментов.

Напомним, что глава РК Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности в республике. Так, предприятиям запретили обслуживать людей без масок. Это касается сферы услуг и транспорта. Кроме того, гражданам старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, порекомендовали не покидать место проживания.

- Приглашаются неравнодушные добровольцы для помощи гражданам в возрастной категории (старше) 60, находящимся на самоизоляции, присоединиться к работе штаба волонтеров, – уточняется в сообщении пресс-службы.

Напомним, что во время режима самоизоляции волонтеры помогали маломобильным и пожилым гражданам с доставкой продуктов и медикаментов. Кроме того, активисты и предприниматели доставляли горячие обеды сотрудникам «скорой помощи».

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